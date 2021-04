V dogovoru med vlado in Molom infrastrukturni projekti, ureditev prostorske problematike zapora in sodišč

Ljubljana, 19. aprila - Predstavniki vlade in Mestne občine Ljubljana (Mol) bodo v sredo podpisali dogovor o izvajanju programov in nalog po zakonu o glavnem mestu države za obdobje med letoma 2020 in 2023. Vanj so uvrstili skoraj 30 programov in nalog, med drugim več infrastrukturnih projektov, pa tudi ureditev prostorske problematike zapora in sodišč.