Vlada v dogovor z glavnim mestom uvrstila več infrastrukturnih projektov

Ljubljana, 7. januarja - Vlada je na današnji seji potrdila besedilo dogovora med vlado in Mestno občino Ljubljana (Mol) v skladu z zakonom o glavnem mestu za obdobje 2020-2023. Vanj so uvrstili 29 programov in nalog, med drugim več infrastrukturnih projektov, pa tudi ureditev prostorske problematike zapora in sodišč.