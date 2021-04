Slovenski državljan prevažal štiri nezakonite migrante

Brežice, 19. aprila - Brežiški policisti so v Novi vasi pri Mokricah v teh dneh prijeli 27-letnega slovenskega državljana s štirimi državljani Turčije v vozilu, ki so v državo prišli nezakonito. Voznik bo moral k preiskovalnemu sodniku, državljane Turčije pa so po končanih postopkih predali hrvaškim varnostnim organom, so navedli na Policijski upravi Novo mesto.