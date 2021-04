Ruski obveščevalci zaradi domnevnega vohunjenja aretirali ukrajinskega diplomata

Moskva/Sankt Peterburg, 17. aprila - Ruska obveščevalna služba FSB je v petek v Sankt Peterburgu aretirala ukrajinskega diplomata. Prijeli so ga zaradi suma pridobivanja zaupnih informacij od ruskega državljana, so danes sporočili iz FSB. Ukrajinske oblasti so navedle, da so ga že izpustili. Rusija pa je medtem v Črno morje poslala 15 svojih bojnih ladij, kjer bodo vojaške vaje.