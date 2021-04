Putin ob obletnici Gagarinovega poleta za ohranitev vodilne vloge Rusije v vesolju

Moskva, 12. aprila - Ruski predsednik Vladimir Putin je danes ob 60. obletnici poleta Jurija Gagarina v vesolje poudaril, da mora Rusija ostati vodilna jedrska in vesoljska sila. Obletnico so obeležili z različnimi dogodki po državi, poleta so se spomnili tudi ruski kozmonavti na Mednarodni vesoljski postaji (ISS).