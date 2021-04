Biden za zdaj ne bo sprejel odločitve o povečanju sprejema beguncev v ZDA

Washington, 17. aprila - Ameriški predsednik Joe Biden, ki je še februarja govoril, da bo v svojem prvem polnem proračunskem letu, to je do 30. septembra 2022, povečal število beguncev za sprejem v ZDA na 125.000, za zdaj ne namerava dvigniti omejitve sprejema do 15.000 beguncev na leto, ki jo je uvedel Donald Trump. Pritisk na južno mejo je tako velik, da ne gre.