Demokratski načrt za reformo priseljevanja predvideva legalizacijo statusa nezakonitih priseljencev

Washington, 18. februarja - Kongresni demokrati so danes objavili predlog zakona o reformi sistema priseljevanja v ZDA, ki predvideva možnost legalizacije statusa in do državljanstva za 11 ali 12 milijonov nezakonitih priseljencev, ki trenutno živijo in delajo v državi. Pot do državljanstva bi trajala osem let. Predlog je že podprl predsednik ZDA Joe Biden.