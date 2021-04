Na Hrvaškem opozarjajo na več kot 900 tožb proti medijem in novinarjem

Zagreb, 16. aprila - Na Hrvaškem je vloženih najmanj 924 tožb proti medijem in novinarjem, tožniki pa terjajo skupno skoraj 78,5 milijona kun (10,5 milijona evrov), so pokazali rezultati redne letne raziskave hrvaškega novinarskega društva (HND). V HND opozarjajo, da je namen tožb večinoma ustrahovanje novinarjev in finančno izčrpavanje medijev.