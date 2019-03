V Zagrebu novinarski protest za boljši odnos do medijev in novinarjev

Zagreb, 2. marca - V središču Zagreba je danes potekal protest novinarjev, ki ga je organiziralo Hrvaško novinarsko društvo (HND). Shoda pod geslom Medije ste ugrabili, novinarstva ne damo se je udeležilo več sto ljudi. Sprehod so sklenili pred poslopjem hrvaške vlade, ki so ji izročili osem zahtev za spremembo odnosa do medijev in novinarjev.