Celjski kriminalisti 12 osebam odvzeli prostost

Celje, 16. aprila - Celjski kriminalisti so v sredo v sodelovanju s policisti in pripadniki celjske posebne policijske enote na širšem celjskem območju opravili 16 hišnih preiskav s področja neupravičene proizvodnje in prometa z drogami, prepovedanega prehajanje meje ali ozemlja, izdaje tajnih podatkov ter dajanja podkupnin. Policija je 12 osebam odvzela prostost.