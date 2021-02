Celjski kriminalisti prejemanja in dajanja podkupnin sumijo 25 fizičnih in pravnih oseb

Celje, 4. februarja - Celjski kriminalisti prejemanja in dajanja podkupnin sumijo 13 fizičnih in 12 pravnih oseb, preiskava pa še teče, je povedal vodja oddelka za gospodarsko kriminaliteto na Policijski upravi Celje Ervin Stojnšek. Celjski župan Bojan Šrot in vojniški župan Branko Petre pa sta potrdila, da je preiskava potekala na njunih občinah.