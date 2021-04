Od petka na ogled trije nominiranci za filmsko nagrado lux

Ljubljana, 15. aprila - Od petka do nedelje zvečer bodo na ogled filmi, ki so nominirani za nagrado evropskega občinstva lux. To so danski film Thomasa Vinterberga Nažgani, Kolektiv romunskega režiserja Alexandra Nanaua in poljski film Jana Komasa Corpus Christi. V pisarni Evropskega parlamenta v Sloveniji vabijo k ogledu in oceni filmov. Glasove zbirajo do 23. maja.