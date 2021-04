Za nagrado lux nominirani filmi brezplačno na ogled

Ljubljana, 9. aprila - Med 16. in 18. aprilom si bo mogoče brezplačno ogledati tri filme, ki so nominirani za nagrado evropskega občinstva lux. V pisarni Evropskega parlamenta v Sloveniji vabijo tudi k oceni filmov. Glasove zbirajo do 23. maja. Polovico glasov bo prispevalo občinstvo, polovico pa poslanci Evropskega parlamenta. Zmagovalni film bo razglašen 9. junija.