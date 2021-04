Grah Lazarjevi podaljšan mandat v. d. direktorice NPU

Ljubljana, 14. aprila - Petra Grah Lazar ostaja vršilka dolžnosti direktorice Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU). Na policiji so za STA potrdili navedbe časnika Dnevnik, da so ji mandat v. d. direktorice podaljšali za šest mesecev oz. do imenovanja novega direktorja NPU. Imenovanje novega direktorja s polnim mandatom je namreč z začasno odredbo ustavilo sodišče.