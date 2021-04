Stripburger z razstavo udeležencev natečaja Živel strip! Živela animacija!

Ljubljana, 16. aprila - V Galeriji Kriva stena na Metelkovi je od danes na ogled razstava udeležencev letošnjega mladinskega natečaja Živel strip! Živela animacija! Na njej si bo do 2. maja mogoče ogledati izbrana dela z natečaja, na katerega so prejeli 311 stripovskih del, ki jih je ustvarilo 272 učencev in 36 dijakov iz vse Slovenije, so sporočili iz Stripburgerja.