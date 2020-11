Razpisan natečaj Živel strip! Živela animacija!

Ljubljana, 3. novembra - Združenje Vivacomix in revija Stripburger v sklopu projekta Živel strip! Živela animacija! razpisujeta nagradni natečaj za strip in animacijo. Na natečaj se lahko v eno od kategorij prijavijo šolarji in dijaki iz Furlanije - Julijske krajine in iz Slovenije, stripe ali/in animacije pa je treba poslati najkasneje do 24. marca 2021.