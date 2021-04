Korošcu v ponovljenem sojenju zaradi povzročitve smrtne prometne nesreče spet sedem let in osem mesecev zapora

Ljubljana, 13. aprila - V ponovljenem sojenju je ljubljansko okrožno sodišče Jana Korošca obsodilo na enotno kazen sedem let in osem mesecev zapora, piše Dnevnik. Sodba še ni pravnomočna. Korošec je 8. marca 2019 v Ljubljani povzročil prometno nesrečo, v kateri sta umrla pešca, za kar so mu januarja lani izrekli enako kazen, a je višje sodišče novembra sodbo razveljavilo.