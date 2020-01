Korošcu zaradi povzročitve tragične prometne nesreče sedem let in osem mesecev zapora

Ljubljana, 6. januarja - Ljubljansko okrožno sodišče je danes Jana Korošca, ki je 8. marca lani v Ljubljani povzročil prometno nesrečo, v kateri sta umrla dva pešca, nepravnomočno obsodilo na enotno kazen sedem let in osem mesecev zapora ter mu za dve leti prepovedalo vožnjo. Sodišče mu je pripor zaradi ponovitvene nevarnosti podaljšalo do pravnomočnosti sodbe.