Zaradi smrti temnopoltega Američana prestavljen obračun Minnesote in Brooklyna

Minneapolis, 12. aprila - Vodstvo severnoameriške košarkarske lige NBA je prestavilo obračun med ekipama Minnesota Timberwolves in Brooklyn Nets, so sporočili v izjavi za javnost. Za tak korak so se odločili tudi v hokejski ligi NHL in prestavili obračun med Minnesota Wild in St. Louis Blues. Razlog je smrt temnopoltega moškega, ki so ga ustrelili policisti v Minneapolisu.