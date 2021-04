V predmestju Minneapolisa izbruhnili nemiri po novem policijskem uboju temnopoltega osumljenca

Minneapolis, 12. aprila - V predmestju Minneapolisa Brooklyn Center so v nedeljo izbruhnili nemiri, ki so se nadaljevali do danes. Izbruhnili so, potem ko so policisti med prometno kontrolo ustrelili in ubili 20-letnega temnopoltega Daunteja Wrighta. Šef policije Brooklyn Centra je povedal, da je policistka nameravala izvleči električni paralizator, a je pomotoma pištolo.