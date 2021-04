Predstavniki vlade in reprezentativnih sindikatov javnega sektorja so se danes znova sestali za pogajalsko mizo

Ljubljana, 12. aprila - Za pogajalsko mizo sta se danes znova sestali vladna pogajalska skupina in reprezentativni sindikati javnega sektorja. Med drugim so razpravljali o odpravi preostalih varčevalnih ukrepov na področju povračila stroškov in drugih prejemkov iz delovnega razmerja javnih uslužbencev, so po seji sporočili iz ministrstva za javno upravo.