Več sindikatov s pozivi za ohranitev enotnega plačnega sistema javnega sektorja

Ljubljana, 31. marca - Več sindikatov javnega sektorja, ki so vključeni v pogajalsko skupino, ki jo vodi Jakob Počivavšek, je na predsednika vlade, ministra za javno upravo in resorne ministre naslovilo pozive za ohranitev enotnega plačnega sistema javnega sektorja. Kot izhaja iz njihovih izjav, pa so pripravljeni na pogovore o popravkih v okviru enotnega sistema.