Primorske novice o omejitvah v športu v času epidemije (13. 4.)

Koper, 12. aprila - Igor Mušič v komentarju Virusno - športni nesmisli piše o vladnem obravnavanju športa in spreminjanju ukrepov. To je bilo od lanske jeseni do današnjih dni po njegovem mnenju bolj podobno podivjanemu utripanju raznobarvnih luči v diskoteki kot na dolgi rok premišljeni časovno odmerjeni menjavi barv treh luči na semaforjih v prometu.