Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (12. 4.)

Ljubljana, 12. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o oceni posvetovalne skupine za cepljenje, da je cepljenje s cepivom podjetja AstraZeneca primerno za vse osebe, starejše od 18 let, brez omejitev. Poročale so tudi o rahljanju nekaterih ukrepov po 11-dnevnem strožjem zaprtju države in domnevnih spornih stališčih Slovenije glede BiH.