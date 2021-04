Del evropskih poslancev iz Slovenije zaskrbljen zaradi domnevnega non paperja o Balkanu

Ljubljana, 12. aprila - Evropski poslanci iz Slovenije - Irena Joveva in Klemen Grošelj (Renew Europe/LMŠ) ter Tanja Fajon (S&D/SD) - so ob današnjem poročanju medijev v BiH, da je premier Janez Janša v non paperju o Zahodnem Balkanu govoril o spremembah meja v regiji, opozorili na nevarnost nove vojne na Balkanu.