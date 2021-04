Veleposlanica v BiH na pogovoru zaradi domnevnih spornih stališč Slovenije

Sarajevo/Ljubljana, 12. aprila - S slovenskega zunanjega ministrstva so STA sporočili, da so slovensko veleposlanico v BiH Zorico Bukinac skladno z običajno diplomatsko prakso danes pozvali na pogovor na zunanje ministrstvo BiH. Mediji v BiH poročajo, da je bila tema domnevni "non paper" premierja Janeza Janše o Balkanu, obstoj katerega pa je premier že zanikal.