SFC ob dnevu žena z izborom kratkih filmov slovenskih režiserk

Ljubljana, 6. marca - Slovenski filmski center (SFC) bo ob dnevu žena že 6. leto zapored ponudil izbor kratkih filmov slovenskih režiserk. Kot so zapisali, so izbrali režiserke, ki so v zadnjih letih uspešno podirale mejnike filmske industrije, v kateri v večini še zmeraj dominira moški svet. Predstavili bodo pet novejših filmov - štiri igrane in animiranega.