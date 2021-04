Državni svet o reševanju problematike kreditov v frankih z valutno kapico

Ljubljana, 12. aprila - Komisija državnega sveta za gospodarstvo, obrt, turizem in finance danes obravnava predlog zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med kreditodajalci in kreditojemalci kreditov v švicarskih frankih. Gre za začetek novega poskusa, da bi problematiko uredili sistemsko, tokrat s predlogom uvedbe valutne kapice.