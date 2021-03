Združenje frank zaradi nepoštene poslovne prakse spet prijavilo 10 bank in ZBS

Ljubljana, 16. marca - Združenje frank je zaradi "vztrajanja pri zavajajočih in agresivnih poslovnih praksah" na tržni inšpektorat in Banko Slovenije spet poslalo prijavo kršitev proti 10 bankam in njihovemu interesnemu združenju, Združenju bank Slovenije (ZBS). Prijava se nanaša na obvestilo za javnost glede hrvaške sodne prakse v povezavi s krediti v frankih.