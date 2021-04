Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (10. in 11. 4.)

Ljubljana, 11. aprila - Tuje tiskovne agencije so med drugim poročale o tem, da Slovenija v ponedeljek sprošča nekatere ukrepe za zajezitev pandemije covida-19. Odpravljena bo nočna omejitev gibanja, ponovno se odpirajo vrtci in šole ter nekatere storitve, pa tudi galerije, muzeji in knjižnice. Poročale so tudi o izjemah pri vstopu v Slovenijo in o molotovki v Črnomlju.