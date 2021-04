Delo o vrnitvi v šole (12. 4.)

Ljubljana, 11. aprila - Ali Žerdin v komentarju Nič se ne uredi samo od sebe piše, da imajo učenci in dijaki tretjič v tem šolskem letu prvi šolski dan. Ministrica za izobraževanje ga je pospremila s pogledom nazaj, češ da so se lani reči uredile same od sebe. Če v velikih sistemih čakamo, da se bodo zadeve uredile same od sebe, bo zmešnjava še večja, meni komentator.