Mariborski policisti v zvezi s sobotnim shodom obravnavajo več kršitev

Maribor, 11. aprila - Med sobotnim shodom v Mariboru, ki se ga je po podatkih policije udeležilo približno 500 ljudi, ki so se večinoma zadrževali na Trgu svobode, so policisti izvedli več identifikacijskih postopkov in izrekli več opozoril. V zvezi s shodom obravnavajo več kršitev zakonov in vodijo prekrškovni postopek zoper organizatorje.