Protestniki proti ukrepom z zahtevami do vladajočih

Ljubljana, 1. aprila - Predstavniki civilnih iniciativ in sindikata taksistov, ki so v sredo v Ljubljani protestirali proti omejitvenim ukrepom, so danes politiki, predsedniku republike Borut Pahorju in ustavnemu sodišču sporočili svoje zahteve. Med temi je sestanek s Pahorjem, odločitev o ustavnih pritožbah ter odprava testiranja in obveznega nošenja mask v šolah.