Simonišek še naprej v.d. direktorja Moderne galerije

Ljubljana, 29. decembra - Na ministrstvu za kulturo so ponovno odločili, da bo Moderno galerijo do konca razpisnega postopka kot v.d. direktorja vodil Robert Simonišek. Glede po presoji upravnega sodišča pomanjkljive obrazložitve v odločbi o imenovanju Simoniška na to mesto pa so na ministrstvu za STA zapisali, da so izdali novo odločbo in pomanjkljivosti popravili.