Iz sveta se vrstijo izrazi sožalja ob smrti princa Philipa

Stockholm/Oslo/Berlin/Canberra, 9. aprila - Iz sveta se vrstijo izrazi sožalja ob smrti britanskega princa Philipa. Med drugim so sožalje britanski kraljevi družini izrekli švedska, danska in norveška kraljeva družina, pridružili pa so se jim tudi voditelji Avstralije, ZDA, Nemčije, Rusije, Irske in Evropske unije.