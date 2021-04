Princ Philip: Zvesti sopotnik britanske monarhinje

pripravila Sara Erjavec Tekavec

London, 9. aprila - Soprog britanske kraljice Elizabete II., princ Philip je imel težko otroštvo in je šele po več selitvah našel svoj dom v Veliki Britaniji. Skoraj 74 let je preživel ob strani Elizabete II., s katero sta se spoznala, ko ji je bilo komaj devet let. Čeprav nikoli ni zares sprejel življenja v senci monarhinje, ji je ostal zvest do zadnjega dne.