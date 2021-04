Sejem otroških knjig v Bologni letos v digitalnem svetu

Bologna, 9. aprila - Mednarodni sejem otroških knjig v Bologni so lani zaradi širjenja koronavirusa odpovedali. V letošnjem letu je bil predviden za prihodnji teden, a so ga prestavili na junij. Zaradi podaljšanih zdravstvenih ukrepov pa so organizatorji danes sporočili, da prireditve v živo tudi tokrat ne bo. Junija tako načrtujejo digitalni program.