Izreki sožalja ob smrti britanskega princa Philipa tudi iz Slovenije

Ljubljana/London, 9. aprila - Predsednik republike Borut Pahor in premier Janez Janša sta na Twitterju izrazila sožalje ob smrti britanskega princa Philipa, ki je preminil danes zjutraj v palači Windsor. Soprog britanske kraljice Elizabete je ob njeni strani preživel več kot 73 let in bi junija dopolnil sto let.