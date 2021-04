V okviru javno razgrnjene dokumentacije za cesto Otiški Vrh-Holmec 13 pripomb

Ravne na Koroškem, 10. aprila - Ministrstvo za okolje in prostor je v okviru javne razgrnitve gradiva za načrtovani 17-kilometrski odsek ceste na tretji razvojni osi od Otiškega Vrha do meje z Avstrijo pri Holmcu prejelo 13 pripomb. Po proučitvi prispelih pripomb bodo pripravljena pisna stališča, predvidoma v roku 60 dni, so na ministrstvu pojasnili za STA.