Javnost lahko do 26. marca da pripombe na gradivo o hitri cesti Otiški Vrh-Holmec

Ljubljana/Prevalje/Ravne na Koroškem, 24. februarja - Od danes do 26. marca letos poteka javna razgrnitev gradiva, ki se nanaša na 17-kilometrskih odsek načrtovane hitre ceste na tretji razvojni osi od Otiškega Vrha do meje z Avstrijo pri Holmcu. V času javne razgrnitve bosta potekali tudi dve javni obravnavi, in sicer 9. marca na Prevaljah in 11. marca na Ravnah na Koroškem.