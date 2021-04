Zakonodajni ukrepi izpred 14 let pomembno znižali izpostavljenost tobačnemu dimu

Ljubljana, 11. aprila - V Sloveniji smo leta 2007 in kasneje uvedli ključne zakonodajne ukrepe in pomembno znižali izpostavljenost tobačnemu dimu med prebivalci Slovenije. Pozitivna trenda, ki sta se zaradi sprejetih ukrepov pojavila, sta predvsem znižanje povprečnega števila dnevno pokajenih cigaret in znižanje razširjenosti kajenja med mladostniki, so sporočili z NIJZ.