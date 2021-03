Evropska komisija začela javno posvetovanje o obdavčitvi tobačnih izdelkov

Bruselj, 31. marca - Evropska komisija je začela javno posvetovanje o obdavčitvi tobačnih izdelkov v EU. Kot so zapisali v Bruslju, obdavčitev tobaka velja za stroškovno najučinkovitejši instrument za zmanjšanje njegove porabe in razširjenosti. Veliko število kadilcev v EU je še vedno zaskrbljujoče, saj kadi 26 odstotkov odraslih in 29 odstotkov mladih, so dodali.