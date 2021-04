V Džibutiju potekajo predsedniške volitve

Džibuti, 9. aprila - V Džibutiju so se danes odprla volišča na predsedniških volitvah, na katerih se za predsedniški položaj potegujeta dosedanji predsednik Ismail Omar Guelleh in politični novinec Zakaria Ismail Farah. Opozicija volitve bojkotira. Aktualnemu predsedniku se tako obeta že peti in predvidoma tudi zadnji mandat.