EU državam Afriškega roga namenja 105,5 milijona evrov pomoči

Bruselj, 14. maja - Evropska komisija bo namenila dodatnih 105,5 milijona evrov pomoči državam Afriškega roga, saj pandemija novega koronavirusa še zaostruje humanitarne razmere v regiji. Poleg oboroženih spopadov, izgonov ter suš in poplav območje pesti še invazija kobilic, ki ogroža zaloge in preskrbo s hrano, so danes sporočili iz Bruslja.