ČvekiFON v letu dni povezal več kot 1600 starejših

Ljubljana, 8. aprila - Brezplačni klepetalnik ČvekiFON, namenjen klepetu starejših s starejšimi, je v letu dni klepetal več kot 4900 ur in vzpostavil več kot 125.000 klicev, v mrežo pa povezal več kot 1600 starejših, so sporočili iz Simbioze. Telefon deluje vsak dan med 8. in 20. uro. Starejši lahko za klepet pokličejo na telefonsko številko 080 38 07.