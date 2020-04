ČvekiFON starejšim omogoča brezplačen klepet

Ljubljana, 6. aprila - Osamljenost starejših je eden najbolj perečih problemov med epidemijo. Zato sta Simbioza in Humanitarček vzpostavila ČvekiFON - brezplačni klepetalnik, namenjen klepetu starejših s starejšimi. Telefon deluje vsak dan med 8. in 20. uro, so zapisali na Simbiozi. Klic je brezplačen, za klepet pa naj starejši pokličejo na telefonsko številko 080 38 07.