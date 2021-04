Del ptujskih svetnikov predlaga revizijo kandidature za EPK 2025

Ptuj, 10. aprila - V Listi Andreja Čuša, ki ima v ptujskem mestnem svetu šest svetnikov, so podali pobudo za revizijo postopka neuspešne kandidature najstarejšega slovenskega mesta za Evropsko prestolnico kulture 2025. Z njo bi ugotovili smotrnost porabe proračunskih sredstev. Na občini menijo, da so s kandidaturo poskrbeli za dvig ugleda in prepoznavnosti mesta.