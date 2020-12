Ptujska kandidatura za EPK 2025 temelji na stoletjih zgodb in mitov

pripravil Gregor Mlakar

Ptuj, 13. decembra - Ptujski snovalci kandidature za Evropsko prestolnico kulture (EPK) 2025 so pripravili programske okvire, povezane z mestom in regijo, ki temeljijo na stoletjih zgodb in mitov. Skupna vrednost 24 načrtovanih sklopov, razdeljenih v štiri stebre, je ocenjena na 19,8 milijona evrov, pri čemer je dobra polovica namenjena infrastrukturnim projektom.