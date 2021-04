Obrambni ministri predsedujočega tria EU med drugim o strateškem kompasu

Ljubljana, 6. aprila - Obrambni ministri Slovenije, Portugalske in Nemčije so danes na sestanku v okviru predsedujočega tria razpravljali o strateškem kompasu, razvoju evropske varnosti in obrambe, podpori EU pri stabilizaciji razmer v Mozambiku, vojaški mobilnosti ter sodelovanju med EU in Natom v okviru povezovanja vzporednih strateških procesov med organizacijama.