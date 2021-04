V nesreči trajekta v Bangladešu številni mrtvi

Daka, 5. aprila - V nesreči trajekta v Bangladešu, ki je v nedeljo trčil v večjo tovorno ladjo, je umrlo najmanj 26 ljudi, so sporočili reševalci. Kar 21 trupel so našli danes, ko jim je trajekt uspelo dvigniti iz močno onesnažene reke Shitalakshya. Trajekt je bil sicer poln ljudi, ki so se na pot podali, potem ko je vlada napovedala sedemdnevno popolno zaprtje.